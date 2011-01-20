Google pretende eludir el cumplimiento de leyes españolas argumentando que su matriz está en EEUU
La empresa ha reiterado que el regulador de la privacidad en España no tiene jurisdicción sobre la compañía de Internet.
FACUA.org
España-20/01/2011
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El gigante de Internet Google compareció en la mañana de este miércoles ante la Audiencia Nacional para negar que la compañía tenga capacidad para alterar o modificar los contenidos que aparecen en el buscador. Google se defendía así del pleito pl