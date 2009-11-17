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Habrá que esperar hasta 2011 para que la banda ancha, de sólo un mega, sea servicio universal

FACUA pide al ministro de Industria que acelere la medida, aumente la velocidad y fije un precio razonable.

FACUA.org
España-17/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que el acceso a Internet de banda ancha será por fin un derecho para todos los usuarios, pero critica que todavía habrá que esperar hasta el año 2011 para que entre en vigor la medida.

El ministro de Industria, Turism

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