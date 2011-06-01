Hacienda advierte de que nunca solicita información sobre tarjetas de crédito para abonar devoluciones
También recuerda que el acceso al Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) es gratuito.
FACUA.org
España-01/06/2011
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La Agencia Tributaria ha advertido a los contribuyentes, ante un nuevo intento de phishing, que nunca envía un correo electrónico para solicitar datos económicos y que nunca paga devoluciones con abono a tarjetas de crédito.
El organismo indica, en un c