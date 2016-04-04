Hacienda y la Fiscalía investigan a los españoles que aparecen en los papeles de Panamá
A través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal
Europa Press
España-04/04/2016
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