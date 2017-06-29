Más noticias"Patógenos oportunistas, origen de enfermedades humanas", concreta un experto

Hallan bacterias fecales en el hielo que usan en sus bebidas Starbucks, Nero y Costa en Reino Unido

Una investigación detecta rastros bacterianos perjudiciales tras tomar muestras de las bebidas heladas que ofrecen las tres cadenas, según informa la BBC.

FACUA.org
Europa-29/06/2017
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Las tres grandes cadenas hosteleras Starbucks, Costa Coffe y Caffe Nero usan para sus bebidas hielo contaminado con bacterias fecales, según los resultados obtenidos por la cadena BBC tras una

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