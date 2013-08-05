Hallan una bacteria que puede provocar botulismo en leche en polvo producida en Nueva Zelanda
La contaminación de este producto para niños de la marca Fonterra llegó a la leche a través de una tubería sucia de una planta de procesamiento.
FACUA.org
Internacional-05/08/2013
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La compañía multinacional Fonterra ha identificado ocho empresas a las que ha vendido un concentrado de proteína de suero de leche producido en Nueva Zelanda que está contaminado y que ha sido exportado a China, Malasia, Vietnam, Tailandia y Arabia Saudí. Este c