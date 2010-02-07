Harley-Davidson tiene que revisar once modelos de motocicletas por un defecto que podría derivar en incendio
En caso de colisión frontal, los soportes delanteros del tanque de combustible pueden deformarse y causar una fuga.
FACUA.org
España-07/02/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Harley-Davidson ha realizado una llamada a revisión que afecta a once modelos de motocicletas por un defecto que podría llegar a provocar un incendio.
Se trata de la cuarta llamada a revisión que se produce en 2010 sobre