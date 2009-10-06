Hasta 11.000 dólares de multa a los 'blogueros' que no informen de su relación con los anunciantes
EEUU ha aprobado una normativa para controlar las críticas pagadas por las marcas.
FACUA.org
Internacional-06/10/2009
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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC en sus siglas en inglés) ha aprobado una directiva que obliga a los autores de blogs a detallar si han recibido pagos o regalos de las compañías sobre las que se escribe.
Según ha informado EF