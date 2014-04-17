Heartbleed causará errores en Internet en las próximas semanas, según expertos en seguridad
Los hackers pueden aprovechar el fallo de seguridad para crear webs falsas que imiten a las originales, con el fin de engañar a los usuarios y acceder a sus datos privados.
FACUA.org
España-17/04/2014
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Internet puede dar fallos en las próximas semanas, a medida que las compañías reparan los sistemas de encriptación de miles de páginas web, según han explicado expertos en seguridad al diario The Washington Post. El motivo es el fallo de segurida