Herido con quemaduras al explotarle un teléfono móvil en Vigo
El 112 Galicia atendió al afectado antes de que éste fuese trasladado a un centro de atención primaria. Los bomberos también tuvieron que intervenir en el hotel en el que tuvo lugar la detonación.
Europa Press
Galicia-28/08/2017
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Un varón de 28 años de edad ha resultado herido con quemaduras tras explotarle un teléfono móvil en las manos cuando se encontraba en un hotel de Vigo el pasado domingo por la tarde.
Según ha concretado el 112 Galicia, una persona