Hewlett-Packard retira seis millones de cables por riesgo de incendio
La compañía ha habilitado una web para que los usuarios comprueben si sus cables están afectados. Las incidencias se han detectado principalmente en EE UU y Canadá, aunque la empresa ha indicado que se trata de un problema global.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-28/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen difundida por HP del cable LS-15 que la empresa está retirando.
Hewlett-Packard (HP) ha comenzado una campaña de retirada de unos seis millones de cables de alimentación de ordenadores después de recibir 29 informes de usuarios que indican que se sobrecalientan o derriten. La alerta ha sido difundida por la Comisión de Segurid