Más noticiasHasta que se asegure que la producción vuelve a ser segura

Holanda desaconseja el consumo de huevos tras detectar un peligroso pesticida en miles de lotes

En total han sido clausuradas 180 granjas cuyos productos han sido incluso exportados a Alemania. La Fiscalía investiga el origen de la contaminación.

FACUA.org / Agencias
Internacional-02/08/2017
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La agencia de control de alimentos de Holanda (NVWA) ha recomendado a la población que país que interrumpa el consumo de huevos después de haber detectado la presencia de un peligroso insecticida en miles de lotes vend

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