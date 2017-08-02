Holanda desaconseja el consumo de huevos tras detectar un peligroso pesticida en miles de lotes
En total han sido clausuradas 180 granjas cuyos productos han sido incluso exportados a Alemania. La Fiscalía investiga el origen de la contaminación.
FACUA.org / Agencias
Internacional-02/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La agencia de control de alimentos de Holanda (NVWA) ha recomendado a la población que país que interrumpa el consumo de huevos después de haber detectado la presencia de un peligroso insecticida en miles de lotes vend