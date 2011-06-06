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Holanda prohibirá el bloqueo de aplicaciones de Internet en móviles

El Gobierno prepara una enmienda a la ley de Telecomunicaciones que tendrá como objetivo la protección de la neutralidad de la red y la prohibición expresa del bloqueo de aplicaciones.

FACUA.org
Europa-06/06/2011
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Los Países Bajos están preparando una enmienda a la ley de Telecomunicaciones del país para prohibir que las operadoras puedan bloquear el uso de aplicaciones de Internet como Skype en los teléfonos móviles. El Gobierno de Holanda trabaja en la enmienda, que ha

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