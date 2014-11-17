Honda llama a revisión a 170.000 vehículos por un defecto de airbag tras la muerte de cinco personas
Las bolsas de aire defectuosas están suministradas por la firma japonesa Takata desde el 2008.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-17/11/2014
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Honda Motor ha llamado a revisión a 170.000 vehículos a nivel global por un defecto en los airbag, tras informar que una conductora en Malasia murió en julio después de ser golpeada por un fragmento desprendido de una bolsa de aire fabricada por la firma japonesa Takat