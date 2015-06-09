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Honda llama a revisión en España a los vehículos del modelo CR-V fabricados entre 2013 y 2014

La compañía advierte de que el sistema de prevención y mitigación de impactos CMBS puede activar los frenos innecesariamente por la detección confusa de obstáculos delante del coche.

FACUA.org
España-09/06/2015
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El fabricante de vehículos Honda ha llamado a revisión en España a los vehículos del modelo CR-V fabricados entre 2013 y 2014, según indica en su web la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). La empresa advierte d

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