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Hospitalizados tres bebés en el Gregorio Marañón tras recibir por error jabón vaginal en nariz y ojos

Sanidad ordenó la retirada de 11.000 canastillas con muestras gratuitas, denominadas Estuche Chiquitín.

FACUA.org
España-11/10/2006
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Tres recién nacidos requirieron atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid a finales de septiembre, concretamente en la Maternidad de O’Donnell, dependiente del Hospital Gregorio Marañón, al presentar sendos «cuadros de atragantamiento» después

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