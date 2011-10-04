HTC investiga un fallo de seguridad que da acceso a los datos personales en sus móviles
El error, que afecta a los modelos Evo 3D, Evo 4G, Thunderbolt y algunos de la línea Sensation, daría acceso al registro de llamadas, datos de los SMS, la localización GPS, direcciones IP, cuentas de usuario y correo electrónico.
FACUA.org
Internacional-04/10/2011
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Un fallo de seguridad en algunos de los terminales del fabricante taiwanés HTC podría otorgar acceso a posibles atacantes a datos como el registro de llamadas, datos de los SMS, la localización GPS, direcciones IP y las cuentas de usuario, incluyendo las direcciones de correo