HTC reconoce problemas con la conexión wi-fi en los móviles One X
Debido a un problema en la antena interna de este modelo, algunos usuarios tienen problemas para conectarse a Internet mediante conexión inalámbrica.
FACUA.org
Internacional-20/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La compañía HTC ha reconocido los problemas que algunos usuarios del smartphone HTC One X habían experimentado semanas atrás en cuanto a la conexión wi-fi.
Debido a un problema en la antena interna de este modelo, los usuarios tenían probl