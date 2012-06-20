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HTC reconoce problemas con la conexión wi-fi en los móviles One X

Debido a un problema en la antena interna de este modelo, algunos usuarios tienen problemas para conectarse a Internet mediante conexión inalámbrica.

FACUA.org
Internacional-20/06/2012
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La compañía HTC ha reconocido los problemas que algunos usuarios del smartphone HTC One X habían experimentado semanas atrás en cuanto a la conexión wi-fi.

Debido a un problema en la antena interna de este modelo, los usuarios tenían probl

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