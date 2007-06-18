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Huelga general en Nigeria contra el alza del combustible

El ex presidente del país aprobó una subida del 15%. Los sindicatos también protestan por el incremento del impuesto sobre el valor añadido.

FACUA.org
África-18/06/2007
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Los sindicatos nigerianos anunciaron hoy la convocatoria de una huelga general indefinida a nivel nacional para protestar contra el incremento de los precios del combustible para automóviles.

La huelga, que comenzará el próximo miércoles, se mantendrá ha

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