Huelga general en Nigeria contra el alza del combustible
El ex presidente del país aprobó una subida del 15%. Los sindicatos también protestan por el incremento del impuesto sobre el valor añadido.
FACUA.org
África-18/06/2007
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Los sindicatos nigerianos anunciaron hoy la convocatoria de una huelga general indefinida a nivel nacional para protestar contra el incremento de los precios del combustible para automóviles.
La huelga, que comenzará el próximo miércoles, se mantendrá ha