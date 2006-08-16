Hugo Chávez amenaza con nacionalizar la telefonía por el impago a los jubilados de la compañía
La Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela fue privatizada en 1991 y está actualmente en manos de un conglomerado integrado por GTE, Telefónica de España, ATT y dos compañías locales.
FACUA.org
América-16/08/2006
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El presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó con nacionalizar la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv), líder de la telefonía fija en el país, si no paga una deuda millonaria con jubilados de la empresa.