Hyundai llama a revisión a 137.500 vehículos en Estados Unidos por un problema del airbag
Esta alerta afecta a los todoterrenos Tucson fabricados entre el 3 de enero de 2011 y el 23 de enero de 2013.
FACUA.org
América-19/05/2014
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El fabricante de vehículos surcoreano Hyundai ha llamado a revisión en Estados Unidos a 137.500 vehículos por un problema de airbag, según AFP. Esta alerta afecta a los todoterrenos Tucson fabricados entre el 3 de enero de 2011 y el 23 de enero de 2013.
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