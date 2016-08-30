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Hyundai llama a revisión a 64.500 coches de su modelo Elantra debido a un fallo en el sistema de frenado

Un desajuste en las luces de aviso provoca que, al dejar de accionar el pedal, la iluminación no se apague, lo que puede causar problemas a otros conductores durante la circulación.

FACUA.org
España-30/08/2016
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La marca surcoreana de coches Hyundai ha llamado a revisión a un total de 64.500 unidades de su modelo Elantra, comercializados desde 2013, debido a un desajuste en las luces de freno que provoca que al dejar de accionar el pedal, la iluminación no se apague.

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