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IATA justifica la retirada de la licencia a Marsans por no presentar los requerimientos financieros a tiempo

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo exige a la compañía un aval de veinte millones de euros para recuperarla.

FACUA.org
España-22/04/2010
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La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA en sus siglas en inglés) ha justificado la retirada de la licencia al grupo Marsans dentro del sistema de los BSP (banco que paga a las compañías para la emisión de billetes de aerolíneas), por

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