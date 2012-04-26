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Iberia, British Airways y Lufthansa suben hasta 7,5 euros sus billetes por pagar con tarjeta de crédito

El sobrecoste es de 4,5 euros en vuelos nacionales y de 7,5 euros en vuelos internacionales por cada billete pagado por este medio.

FACUA.org
España-26/04/2012
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Las aerolíneas Iberia, British Airways (BA) y Lufthansa han comenzado a aplicar desde este mes un sobrecoste de 4,5 euros en vuelos nacionales y de 7,5 euros en vuelos internacionales por cada billete pagado con tarjeta de crédito.

Fuentes de Iberia explicaron a Europa Press

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