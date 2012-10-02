Ikea elimina de las fotografías a todas las mujeres de su catálogo para Arabia Saudí
La responsable del catálogo es una franquicia que no pertenece al grupo. "Deberíamos haber reaccionado", reconoce la portavoz de la multinacional sueca.
FACUA.org
Internacional-02/10/2012
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La cadena de muebles sueca Ikea ha eliminado de su catálogo para Arabia Saudí las fotografías en las que aparecen mujeres, informa la edición de Estocolmo del diario gratuito Metro.
El rotativo publica además las imágenes que sí apa