Ikea paga 48 millones a tres familias en EEUU cuyos hijos fallecieron sepultados por uno de sus muebles
El fabricante sueco retiró 8 millones de cómodas de su línea Malm y 21 millones de muebles de otros modelos tras los graves incidentes que provocó su inestabilidad. En España, en cambio, las mantuvo a la venta.
FACUA.org / Europa Press
América-28/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ikea ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar una indemnización de 50 millones de dólares (48 millones de euros) a las tres familias estadounidenses cuyos hijos fallecieron aplastados por una cómoda del fabricante sueco,