Más noticiasSu diseño les hacía inestables

Ikea paga 48 millones a tres familias en EEUU cuyos hijos fallecieron sepultados por uno de sus muebles

El fabricante sueco retiró 8 millones de cómodas de su línea Malm y 21 millones de muebles de otros modelos tras los graves incidentes que provocó su inestabilidad. En España, en cambio, las mantuvo a la venta.

FACUA.org / Europa Press
América-28/12/2016
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Ikea ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para pagar una indemnización de 50 millones de dólares (48 millones de euros) a las tres familias estadounidenses cuyos hijos fallecieron aplastados por una cómoda del fabricante sueco,

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