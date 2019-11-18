Imputan a Iberdrola por estafa en la construcción de una planta fotovoltaica en Extremadura
La empresa no advirtió a los propietarios del terreno de que la ley la amparaba para expropiarlo posteriormente si no aceptaban arrendarlo.
FACUA.org
Extremadura-18/11/2019
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Imagen: flickr.com/aiaraldea (CC BY-SA 2.0).
Iberdrola ha sido imputada por diferentes delitos en la instalación de una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz, ya que habría expropiado irregularmente una finca de más de 500 hectáreas donde ha colocado la mayor parte de las placas fotovoltaicas y que afect