Imputan a sesenta y tres personas por estafar con productos electrónicos por Internet
Entre octubre y diciembre de 2011 obtuvieron 68.273 euros, con un total de cuarenta víctimas identificadas y repartidas por toda España.
FACUA.org
España-30/07/2012
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Los Mossos d’Esquadra han imputado a sesenta y tres personas, incluida la jefa de la trama que se encuentra en búsqueda y captura, como presuntos autores de un delito de estafa continuada de venta de productos electrónicos por Internet, según ha informado la polic&iacut