Inauguradas las I Jornadas sobre 'Inspección Técnica de Vehículos y Consumidores'
El paso por la ITV permite detectar posibles irregularidades en los talleres de reparación de vehículos.
FACUA.org
Andalucía-19/02/1997
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Si un usuario ha sido víctima de algún abuso en un taller de reparación de vehículos, con el paso por la ITV puede detectar el fraude y reclamar la devolución de su dinero. Así se ha puesto de manifiesto hoy jueves 20 de febrero en las I Jornadas sobre In