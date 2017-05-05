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Incautadas 9.800 toneladas de alimentos y bebidas falsificadas valoradas en 230 millones de euros

Los productos de consumo aprehendidos en esta operación abarcan desde bebidas alcohólicas, agua mineral, cubos de aderezo, marisco y aceite de oliva hasta productos de lujo como el caviar.

Europa Press
España-05/05/2017
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La Operación OPSON VI, coordinada por Europol e Interpol, contra alimentos y bebidas falsificadas y de baja calidad así como contra los grupos de delincuencia organizada que se dedican a este comercio ilícito, se ha saldado con la incautación

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