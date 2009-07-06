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Incautados cerca de 30.000 kilos de pescado caducado y sin etiquetar en La Rinconada (Sevilla)

Se trata de la misma empresa en la que se incautaron días atrás marisco y pescado caducado en un almacén de Huévar del Aljarafe.

FACUA.org
España-06/07/2009
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Agentes de la Guardia Civil de la Patrulla urbana de Sevilla han incautado un total de 29.309,5 kilogramos de pescado caducado o sin etiquetar en la localidad de La Rinconada (Sevilla).

La Benemérita informó en un comunicado de que todo se inició a raíz de la i

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