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Incautados más de 600 kilos de pescado inmaduro en diversos puntos de Huelva

El Seprona alerta de los peligros que conlleva para la salud la adquisición de pescado en la vía pública.

FACUA.org
Andalucía-10/08/2009
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Agentes de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil e Inspectores de Pesca de la Junta de Andalucía de Huelva han incautado en los últimos días más de 600 kilos de pescado inmaduro en varios puntos de la provincia onubense.

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