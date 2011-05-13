Incautan 7.000 kilos de comida caducada en un almacén de Vigo para comercializarla alterando las fechas
El presunto autor había trabajado de comercial para una empresa dedicada a importar este tipo de productos.
FACUA.org
Galicia-13/05/2011
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Efectivos de la Policía Local de Vigo se han incautado de un total de 7.000 kilogramos de comida caducada procedente de Brasil (distribuida en unos 15.000 productos) que estaban guardados en un almacén de la ciudad olívica, el cual ha sido precintado, y, además, han