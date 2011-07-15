Indignante comportamiento de la aerolínea Smart Wins con la Joven Orquesta Provincial de Málaga
Negó a los músicos viajar con los instrumentos como equipaje de mano pese a haberlo especificado en el contrato con la agencia Eroski y a haberles permitido el viaje de ida.
FACUA.org
Málaga-15/07/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA califica de indignante el comportamiento de la línea aérea Smart Wins con la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma). La compañía aérea ha negado en Praga a los músico