Nuestras accionesUn año y medio después de la Orden que los regula

Industria aprueba por fin el Código de Conducta de los SMS utilizados para descargar contenidos o participar en concursos

También las líneas 905 estarán somedidas a un código. FACUA reclama a la Setsi que las normas se acompañen de controles.

FACUA.org
España-29/06/2009
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha anunciado este lunes la aprobación de los códigos de conducta de los servicios prestados a través de SMS Premium y líneas 905.

Lo ha hecho nada menos que un año y medio después de que aprobase una

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