Industria aprueba por fin el Código de Conducta de los SMS utilizados para descargar contenidos o participar en concursos
También las líneas 905 estarán somedidas a un código. FACUA reclama a la Setsi que las normas se acompañen de controles.
FACUA.org
España-29/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha anunciado este lunes la aprobación de los códigos de conducta de los servicios prestados a través de SMS Premium y líneas 905.
Lo ha hecho nada menos que un año y medio después de que aprobase una