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Industria considera que el principio de acuerdo del 'roaming' refleja la postura española

En 2007 se pretende fijar una tarifa regulada de 0,49 euros para las llamadas realizadas en la UE y 0,24 para las recibidas.

FACUA.org
Europa-22/05/2007
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El Ministerio de Industria considera que el principio de acuerdo adoptado por la Unión Europea para recortar las tarifas de roaming refleja la postura de España, según declaró hoy Bernardo Lorenzo Almendros, director general de Telecomunicaciones y Tecno

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