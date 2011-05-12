Industria dice que no propone subir el Impuesto de Matriculación en la Ley de Eficiencia Energética
Asegura que con la nueva normativa pretende aumentar los vehículos exentos del pago del impuestos.
FACUA.org
España-12/05/2011
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio asegura que no tiene, ni ha tenido, en estudio propuesta alguna que suponga una subida del actual impuesto de matriculación de los automóviles en el marco de la futura ley de Eficiencia Energética.
En un comunicado, el