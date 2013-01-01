Nuestras accionesLa asociación logró en 1997 que el TSJA anulase uno similar aprobado por la Junta de Andalucía a una suministradora de agua

Industria echa el freno al modelo de tarifas eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió FACUA

Penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios de igualdad y seguridad jurídica.

FACUA.org
España-01/01/2013
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha echado el freno al modelo de tarifas eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió FACUA-Consumidores en Acción. El sistema que pretendía implantar desde el 1 de enero es ahora una «propuesta

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