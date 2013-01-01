Industria echa el freno al modelo de tarifas eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió FACUA
Penalizar el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos vulneraría los principios de igualdad y seguridad jurídica.
FACUA.org
España-01/01/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha echado el freno al modelo de tarifas eléctricas de cuya inconstitucionalidad advirtió FACUA-Consumidores en Acción. El sistema que pretendía implantar desde el 1 de enero es ahora una «propuesta