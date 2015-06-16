Industria fija las 20.30 horas como tope para que REE publique el precio de la luz del día siguiente
Este nuevo requisito aparece recogido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se fijan los procedimientos de operación para estimar el coste de los componentes del nuevo PVPC.
Europa Press
España-16/06/2015
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha establecido las 20.30 horas como hora tope para que el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), publique el precio de la electricidad del día siguiente para los consumi