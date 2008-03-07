Industria pide medidas cautelares al TUE contra Bruselas por declarar ilegales condiciones a Enel y Acciona
Intenta evitar que se exija a España la retirada de las condiciones antes de una sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre el fondo del asunto.
FACUA.org
Europa-07/03/2008
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha solicitado al Tribunal de Luxemburgo que aplique medidas cautelares en contra de la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales las condiciones impuestas a Enel y Acciona para la compra de Endesa, indicaron fuentes del depar