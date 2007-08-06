Industria precinta las estaciones de ITV de La Rinconada y Alcalá de Guadaíra
FACUA Andalucía denuncia que el organismo de la Consejería de Innovación ha puesto en último lugar los intereses de los usuarios en una decisión relativa a un conflicto con la empresa concesionaria.
FACUA.org
Sevilla-06/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA informa que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha precintado las estaciones de Inspección Técnica de Veh&iacu