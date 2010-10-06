Industria prevé la eliminación del papel en la Administración pública en 2015
Se digitalizarán todos los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma electrónica y se hará una migración de todos los registros hacia el formato digital.
FACUA.org
España-06/10/2010
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se ha fijado el año 2015 como fecha límite para eliminar totalmente el papel en la Administración pública, según informa el organismo en un comunicado.
Para implantar la e-Administración antes de 2015