Industria y el ICO ponen en marcha el Plan VIVE, dotado con 1.200 millones de euros
Los coches a sustituir pueden darse de baja desde el 19 de julio y las operaciones de crédito se podrán formalizar a partir del 30.
FACUA.org
España-18/07/2008
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han puesto en marcha la línea de financiación ICO Plan-VIVE (vehículo innovador-vehículo ecológico), dotada con 1.200 millones de euros, para la renovación del p