Industria y el Tribunal de Cuentas impulsarán la administración electrónica en los ayuntamientos
Las actuaciones permitirán la rendición de cuentas en soporte informático y por medios telemáticos.
FACUA.org
España-31/07/2007
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Tribunal de Cuentas han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo de sistemas telemáticos en relación con la administración local, que contará con una financiación de 707.000 euros. Tiene c