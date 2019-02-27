Ingresa en prisión por estafa Luis Suárez Jordana (Ausbanc), alto cargo del primer gobierno de Aznar
Condenado a 3 años y seis meses de cárcel por dos estafas inmobiliarias. El fiscal del caso Ausbanc ha pedido 16 años por pertenencia a organización criminal y tres delitos continuados de extorsión.
FACUA.org
España-27/02/2019
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Tras cuatro meses en busca y captura, el que fuera director de publicaciones de Ausbanc y alto cargo en el primer gobierno de Aznar, Luis Suárez Jordana, ha sido detenido esta semana y ha ingresado en la prisión madrileña de Navalcarnero. Sob