Iniciativa contra el Tarifazo del agua en Málaga lamenta no disponer de información sobre bonificaciones
Los medios de comunicación han anunciado que el ayuntamiento amplía las bonificaciones a los usuarios con consumos inferiores a 150 litros de agua por habitante y día, medida que el Pleno Municipal no ha trasladado.
FACUA.org
Málaga-28/03/2014
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Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua de Málaga critica la falta de información sobre la supuesta ampliación, por parte del Ayuntamiento de la capital, de las bonificaciones a los usuarios con consumos inferiores a 150 litros de agua por habitante y día.