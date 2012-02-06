Inmovilizan 11.500 botellas de bebidas alcohólicas con irregularidades en Málaga
La Policía Local comprobó la existencia de una etiqueta que ocultaba el número de lote, que éste sido previamente borrado o raspado, lo que hace imposible conocer la cadena de producción y distribución.
FACUA.org
Málaga-06/02/2012
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La Policía Local de Málaga ha inmovilizado, en el marco de la operación Resaca, un total de 11.500 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas en las que se apreciaron distintas irregularidades.
A raíz de inspecciones habituales realizada