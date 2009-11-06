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Inspeccionan la patronal eléctrica por un presunto acuerdo contra las pequeñas compañías

Las grandes eléctricas habrían pactado un recurso para dificultarles las altas de clientes. Argumentaban proteger la privacidad de los usuarios para no darles sus datos.

FACUA.org
España-06/11/2009
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Un grupo de inspectores de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inspeccionó este jueves la sede de la patronal eléctrica Unesa para buscar pruebas sobre posibles acuerdos contra la introducción de competencia, informa la agencia EFE.

Según la res

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