Intento de 'phishing' para hacerse con los datos de las tarjetas de clientes del BBVA
El reclamo, su renovación "por motivos de seguridad". FACUA ha denunciado el caso al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
FACUA.org
España-31/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de un nuevo caso de phishing o estafa bancaria por Internet, dirigido a clientes del banco BBVA. El intento de fraude se está produciendo a través del envío masivo de un correo electrónico mediante el que se pretende re