Más noticias'Operación Viridis' de la Guardia Civil

Intervenidas 3 toneladas de ortiguillas capturadas ilegalmente en Málaga, Cádiz y Granada

En la operación se han intervenido 3.325 kilos de ortiguillas, 72 de erizos de mar, 43 redes, 15 equipos de buceo y 3 vehículos. Hay 10 personas investigadas, la mayoría con antecedentes.

FACUA.org
Andalucía-14/08/2017
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Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Viridis, ha intervenido más de tres toneladas de ortiguillas, en una operación contra la captura ilegal y comercialización de anémonas

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